Самарцев приглашают активно провести время на пляже

С 27 июня по 18 августа на самарской набережной (Красноармейский и Первомайский спуск) для жителей города организуют активный досуг в рамках акции "Приходи на пляж, поиграем!", сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Для участников и гостей будут работать следующие развлекательно-игровые площадки с профессиональными инструкторами и спортивным инвентарем:
- футбольная площадка;
- волейбольная площадка;
- олимп-алтимат-зона (фрисби);
- танцевально-музыкальная зона: обучающие уроки по акробатическому рок-н-роллу, танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов "ZUMBA", выступления танцевальных коллективов, начинающих музыкальных исполнителей, кавер-групп;
- площадка по киберспорту (компьютерный спорт), на которой будет проходить турнир по игре "FIFA 2019";
площадка для CrossFit (Кроссфит);
- площадка для Stretching (Стретчинг).
Каждая площадка привлечет свою целевую аудиторию и даст жителям возможность весело, ярко и с комфортом провести свой летний отдых в городе.