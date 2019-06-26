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Общество

Самарцев приглашают активно провести время на пляже

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 июня по 18 августа на самарской набережной (Красноармейский и Первомайский спуск) для жителей города организуют активный досуг в рамках акции "Приходи на пляж, поиграем!", сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Для участников и гостей будут работать следующие развлекательно-игровые площадки с профессиональными инструкторами и спортивным инвентарем:

  • футбольная площадка;
  • волейбольная площадка;
  • олимп-алтимат-зона (фрисби);
  • танцевально-музыкальная зона: обучающие уроки по акробатическому рок-н-роллу, танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов "ZUMBA", выступления танцевальных коллективов, начинающих музыкальных исполнителей, кавер-групп;
  • площадка по киберспорту (компьютерный спорт), на которой будет проходить турнир по игре "FIFA 2019";
    площадка для CrossFit (Кроссфит);
  • площадка для Stretching (Стретчинг).

Каждая площадка привлечет свою целевую аудиторию и даст жителям возможность весело, ярко и с комфортом провести свой летний отдых в городе.

 

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