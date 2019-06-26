Самарцев приглашают активно провести время на пляже

С 27 июня по 18 августа на самарской набережной (Красноармейский и Первомайский спуск) для жителей города организуют активный досуг в рамках акции "Приходи на пляж, поиграем!", сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары