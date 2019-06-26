В Самаре водитель Toyota врезался в два дерева

Во вторник, 25 июня, в Самаре автомобилист без водительских прав устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 4:00 24-летний водитель Toyota Mark II ехал по ул. Маломосковской. Напротив дома № 20 по Московскому шоссе он не выбрал безопасную скорость, из-за чего наехал на бордюр справа, а потом на газоне врезался в два дерева.

В аварии пострадала 18-летняя пассажирка. Ее доставили на попутной машине в больницу с травмой головы.

Сидевший за рулем молодой человек покинул место ДТП. Полицейские нашли его. По данным правоохранителей, у него не было водительских прав. Кроме того, парень отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

По факту случившегося ведется проверка.