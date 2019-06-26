На фасаде Самарской филармонии открыли мемориальную доску Дмитрию Когану

На фасаде здания Самарской государственной филармонии 25 июня открыли мемориальную доску Дмитрию Когану — заслуженному артисту РФ, художественному руководителю филармонии с 2011 по 2013 годы.

"Талантливый музыкант, активный общественный деятель, человек, создавший Volga Philharmonic, Дмитрий Павлович Коган навсегда остался в памяти самарцев. Открытие мемориальной доски на фасаде филармонии — это важное событие, и мы благодарны всем, кто имел к этому отношение", — отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Автор мемориальной доски — член Московского союза художников, самарский скульптор Карен Саркисов: "Я надеюсь, что удалось передать это напряжение, восторг игры, вот это внутреннее состояние музыканта, которое он испытывал во время исполнения, допустим, своей любимой вещи, любимого произведения".

Дмитрий Коган впервые выступил в Самарской филармонии в 14 лет. "Мы решили отметить в филармонии юбилей Леонида Борисовича Когана, его знаменитого деда, и вот на этот юбилей приехал 14-летний внук Леонида Борисовича и замечательно сыграл концерт Сибелиуса — это очень трудное для 14 лет произведение. Обычно его играют в 20 лет", — вспоминает народный артист России, художественный руководитель филармонии Михаил Щербаков.

Дмитрий Коган внес большой вклад в развитие культуры Самарской области. Он создал камерный оркестр Volga Philharmonic из лучших солистов филармонии.

В 2013 г. концерт "Пять Великих скрипок" (беспрецедентный культурный проект Дмитрия Когана) вместе с Volga Philharmonic был представлен на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе. Дмитрий Коган был инициатором и художественным руководителем фестивалей: "Дни высокой музыки в Самаре" и Волжского фестиваля духовной музыки.

"Я очень тронута вниманием, которое оказывается Дмитрию. Он всегда говорил, что у него есть два любимых города — Париж и Самара. И, действительно, частичка его сердца всегда была в Самаре, а сейчас будет еще вот такое замечательное воплощение", — поделилась мать музыканта Любовь Казинская.