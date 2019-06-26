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Музыка Культура

Самарская филармония дарит билеты на джазовый концерт

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии 26 июня, в 19:00, покажут онлайн-трансляцию финального тура прослушиваний ХVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Зрителям обещают подарить билеты на концерт "Вечер американского джаза".

Коллективный просмотр онлайн-трансляции третьего тура прослушиваний номинации "Фортепиано" организован в рамках проекта "Виртуальный концертный зал". Вход свободный.

Каждый зритель получит в подарок от филармонии билет на концерт "Вечер американского джаза", на котором выступят Калеб Хоули и группа Caleb Hawley Band. Концерт состоится 2 июля.

Программа тура:

19:00 Алексей Мельников (фортепиано), Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (дирижер — Василий Петренко);

20:15 Перерыв;

20:45 Александр Канторов (фортепиано), Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова;

21:00 Окончание.

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