Самарская филармония дарит билеты на джазовый концерт

В Самарской филармонии 26 июня, в 19:00, покажут онлайн-трансляцию финального тура прослушиваний ХVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Зрителям обещают подарить билеты на концерт "Вечер американского джаза".

Коллективный просмотр онлайн-трансляции третьего тура прослушиваний номинации "Фортепиано" организован в рамках проекта "Виртуальный концертный зал". Вход свободный. Каждый зритель получит в подарок от филармонии билет на концерт "Вечер американского джаза", на котором выступят Калеб Хоули и группа Caleb Hawley Band. Концерт состоится 2 июля. Программа тура: 19:00 Алексей Мельников (фортепиано), Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (дирижер — Василий Петренко); 20:15 Перерыв; 20:45 Александр Канторов (фортепиано), Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова; 21:00 Окончание.