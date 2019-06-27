10 причин приехать на 10-й Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлу

29 июня село Камышла Самарской области станет центром большого национального праздника — Х Всероссийского сельского сабантуя. На празднование ожидается приезд 500 делегатов из 30 регионов РФ, по предварительным расчетам, этот сабантуй посетит более 20 тыс. зрителей.

У каждого юбилея есть не только своя история и традиции, но и свои "изюминки", интересные факты. Х Всероссийский сельский сабантуй — не исключение. Убедиться в этом и увидеть уникальное представление можно будет совсем скоро.

Место проведения

Удивительный ландшафт — здесь начинаются отроги Уральских гор. Еще в середине XVIII века в эти края по указу императрицы Екатерины II была послана научная экспедиция Российской академии наук во главе с ученым Петром Палласом. Он первым описал богатство этого края. Пройдя вдоль рек Сок, Байтуган, Кондурча, Черемшан, побывав в селах Ермаково, Камышла, Усманово, он оставил интереснейшие описания народов края, природной красоты и богатства недр. В своих наблюдениях ученый тогда отметил, что местные жители испокон веков используют выходящую из земли нефть как смазку для своих телег, а также как лекарственное средство.

Рай для гурманов

Сабантуй — это праздник не только души, но и живота. Татарская кухня, как и кухни многих других народов, имеет древнее происхождение, а соответственно, и свои особенности. Развитие народа, его исторические и духовные ценности, религия — все это одна уникальная культура, на основе которой сложились кулинарные традиции. Татарская кухня самобытна и богата, ее основу составляют мясные блюда (баранина, конина, говядина, курица, утятина, дичь), супы и похлебки на крепком мясном бульоне, а также выпечка. Что может сравниться с куриным супом с домашней лапшой, азу по-татарски, любимыми в народе лепешками с мясом и картофелем (кыстыбай), треугольниками с мясом, картофелем и луком (учпочмак), семислойным пирогом (губадия)! Эти и десятки других блюд самобытной, вкусной татарской кухни станут украшением гастрономического пиршества. На площадке сабантуя будут работать более 30 пунктов питания и около 40 торговых точек, где можно приобрести вкуснейшие национальные блюда: шашлык из говядины, баранины и конины, шурпа, уха из осетрины, выпечку и многое другое.

Подворья

Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское — уникальные в своем роде постройки, отражающие жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и Урала.

В подворье Республики Башкортостан гости познакомятся с культурой и традициями башкирского народа. Здесь будет представлена юрта, в которой они увидят быт кочевых башкир, национальную кухню, выставку хозяйственной утвари. На территории подворья пройдут мастер-классы по приготовлению башкирских напитков и блюд, плетению ленты из лыка, ткачеству паласов и ковров из шерсти; организована продажа продукции пчеловодства и знаменитого кумыса. Для гостей на протяжении всего праздника будут работать фотозоны, посвященные культуре и быту башкирского народа, а также 100-летию Республики Башкортостан.

Экспозицию Кукморского района Республики Татарстан открывает дом-изба, где представлены элементы декора и украшения татарской избы XIX века. В павильоне представлены изделия мастеров валяния, которым издревле славятся татары, — валяная обувь. Здесь гости Сабантуя познакомятся с прошлым и настоящим этого ремесла, в особенности со знаменитыми кукморскими валенками. На территории подворья, напротив экспозиции валяльно-войлочного комбината, расположится выставка изделий из войлока и пройдет дефиле костюмов арт-студии "Войлок фэшн" детской школы искусств. В павильоне будут представлены изделия кукморской швейной фабрики — лыжные костюмы, детские куртки, комбинезоны. На территории подворья будут печь блины и наливать горячий чай из самовара. Здесь же будут проходить мастер-классы по вышиванинию и вязанию, плетению из лозы. Центральную площадку подворья украсят деревянные скульптуры и макеты сказочных персонажей из произведений знаменитых татарских авторов.

Самарское подворье, символизирующее историю края, поделено на три части. В "Исторической крепости" гости сабантуя познакомятся с прошлым, традициями, народным творчеством самарской земли, погрузятся в хороводно-песенную культуру и атмосферу ремесел и народных гуляний. Вторая часть — "Самара купеческая" — перенесет во времена уютных самарских двориков и просторных площадей, известных архитектурных образов Самары. В самой крупной постройке, символизирующей Самарский академический театр оперы и балета, расположено уютное кафе, где гостей праздника ждут угощения. Третья часть подворья — "Устремленный в будущее" — динамичное пространство, посвященное технологическому аспекту региона. Здесь расположены павильоны передовых самарских предприятий. Также эта часть подворья будет посвящена Чемпионату мира по футболу — 2018, матчи которого проходили в Самаре. Все три части Самарского подворья объединены пешеходной зоной, форма которой олицетворяет Волгу и знаменитую самарскую набережную.

Творческая программа

На сабантуй приедут 2 тыс. участников творческих программ — известные артисты и лучшие творческие коллективы Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, такие как Рустем Закиров, Резида Шарафиева, Рустем Асаев, Сирина Зайнутдинова, Рустем Насыбуллин, Зайнаб Фархутдинова, Айдар Галимов, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и Ансамбля танца "Казань"; заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко, артисты Самарского академического театра оперы и балета, Самарской государственной филармонии, вокальная и балетная группа Волжского русского народного хора им. П.Милославова, артисты детского молодежного театра "Задумка", ансамбль танца "Ялканлы яшлек", танцевальная группа "Яктылык", ансамбль "Аккаен, участники силового шоу "Русские Витязи", ансамбль спортивно-бального танца, ансамбль ложкарей, ансамбль танца народов мира "Услада", квартет барабанщиц "Лауд стрит герлз", квартет саксофонистов "Наши люди", уличный театр "Пластилиновый дождь", сводный ансамбль баянистов "Самара-родина баяна", ансамбль "Точка тире", хореографический коллектив "Нью фейс", концертный духовой оркестр, молодежный вокальный коллектив "Лаборатория музыки", воздушная гимнастка на партерном кольце, вокалистка Ирина Сигал, дуэт балалаечников, вокалисты молодежных групп и самодеятельные коллективы Самарской области, театральные артисты.

Концертная программа состоит из театрализованного пролога, который восхваляет Волгу-матушку, объединяющую народы Поволжья, а также труд земледельца-хлебороба. Ведь сабантуй в переводе означает "свадьба плуга".

Торжественно откроет Х всероссийский сельский сабантуй театрализованное действо — обряд "Сбор подарков Сабантуя". Перед зрителями появятся украшенные лентами, полотенцами, колокольчиками подводы, запряженные лошадьми. К каждой телеге прикреплен длинный шест, увитый подарками Сабантуя. На первой телеге — молодец, растянувший звонкую гармонь, а также девушки-красавицы в национальных нарядах и удалые парни; на второй — эби и бабай — бабушка и дедушка, между ними — огромный медный самовар, из трубы которого идет дым; а на третьей телеге — детвора и две огромные бочки с надписью "мед" и "кумыз".

Пролог "Ответное слово Самарской области" представляет собой постановочное действие из пяти блоков, предполагающее непрерывную тематическую вокально-хореографическую постановку в сопровождении оркестра народных инструментов Государственного Волжского русского народного хора им. П.Милославова и муниципального концертного духового оркестра.

Ближе к вечеру перед гостями выступит шоу "Автородео", которое заработало всероссийскую известность эффектными трюками на отечественных автомобилях. "Восьмерки" на "пятерке", джигитовка на "Весте" и еще десятки маневров, какие не увидишь на городских трассах.

Открытие бюста Энверу Давыдову

В день проведения сабантуя на площади перед местным домом культуры откроют бюст татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны, жителю села Камышла Энверу Давыдову, стихи которого в татарских селах знают и учат в школе, а поэтические сборники есть в каждом татарском доме.

Особый подарок Самарской области от Республики Татарстан

Впервые в истории проведения всероссийских и федеральных сабантуев "Центр разведения лошадей татарской породы" подарит Самарской области годовалого жеребца, выращенного на конном дворе "Алкамай" фермера Фарита Мисбаховича из поселка Карабаш Лениногорского района. Татарская порода лошадей обладает недюжинной физической силой и выносливостью, эти животные способны преодолевать огромные расстояния без остановки, они умные и послушные, откликаются на команды наездника и легко управляемы. Жеребца планируется разместить на конезаводе "Самарский", лучшем предприятии Красноярского района 2018 года, в поселке Конезавод. Жеребца зовут "Сак-сок".

Борьба "кэрэш", национальные игры, состязания и забавы Венцом любого сабантуя является борьба "кэрэш" — традиционный вид борьбы у тюркских народов. Это единоборства на кушаках (поясах), в которых перед борцом стоит цель положить соперника на спину применением какого-либо из разрешенных приемов. Победитель "кэрэш" — батыр — получит на Всероссийском сельском сабантуе главный приз — барана и автомобиль. Награждение батыра состоится на главной сцене.

Соревнования по армрестлингу будут проводиться как среди мужчин, так и среди женщин в нескольких весовых категориях. Гостей ждут традиционные национальные игры и забавы на площади, которые никого не оставят равнодушным: бег в мешке (капчык йөгереш), бег с коромыслом (көянтә йөгереш), разбивание с завязанными глазами горшков (чүлмәк вату), монета в катыке, бой мешками (әтәчләр талашуы) и многие другие.

Скачки

С 10:00 до 16:00 на ипподроме села Камышла будут проходить скачки — яркое, захватывающее зрелище! Знатоки утверждают, что скачки на праздниках бывают более зрелищными, чем на официальных ипподромах. Они не носят чисто спортивный характер, а потому более душевные. Хотя побороться будет за что! В 13:00 будет объявлен заезд на приз Губернатора Самарской области. Для участия в скачках заявилось более 100 наездников из самых разных регионов.

Наследие сабантуя

Целый год сельчане готовились к сабантую. Сегодня село преобразилось — обновлены дороги, тротуары, отремонтированы здания. Администрация района переезжает в новое помещение. Благоустроен сельский парк с фонтаном. В центре села красуется обновленный родник "Кара теп". После сабантуя подворье Татарстана "переселится" в центр села Камышла, где будет открыт уникальный музей татарской культуры под открытым небом.

Сабантуй могут признать объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Вопрос о включении праздника "Сабантуй" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО обсуждается давно и на самом высоком уровне. Праздник не только отражает культурное и историческое наследие народов России, но и является драгоценным символом национального единства и дружбы.

Пока в представительный список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества из российских явлений входят только Якутский героический эпос "Олонхо", получивший международный статус шедевра ЮНЕСКО 25 ноября 2005 г. и вошедший в репрезентативный список мировых шедевров в 2009 г., а также культурное пространство и устное творчество семейских — староверов Забайкалья, получившее это почетное звание в 2001 году. Ранее в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в который включены только материальные ценности, от Татарстана входили Архитектурно-исторический комплекс Булгар и Историко-архитектурный комплекс "Казанский кремль". Главная цель включения в подобные списки, имеющие всемирное признание, — сделать известными и защитить уникальные объекты культуры.