Самарец устроил ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб человек и четыре пострадали

В четверг, 27 июня, на трассе недалеко от Горячего Ключа произошло массовое ДТП с пострадавшими. Предполагается, что водитель-виновник из Самары ехал на море, пишет news-r.ru.

ЧП произошло на федеральной трассе рядом с поворотом на село Фанагорийское около 11:00. Водитель Mercedes уснул за рулем, выехал на "встречку", где "зацепил" еще три автомобиля — Hino, Fiat и ВАЗ-2110.

В результате столкновения смертельные травмы получил водитель отечественной "десятки". Еще четверых участков автокатастрофы доставили в больницу.