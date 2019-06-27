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ДТП Происшествия

Самарец устроил ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб человек и четыре пострадали

КРАСНОДАР. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 27 июня, на трассе недалеко от Горячего Ключа произошло массовое ДТП с пострадавшими. Предполагается, что водитель-виновник из Самары ехал на море, пишет news-r.ru.

ЧП произошло на федеральной трассе рядом с поворотом на село Фанагорийское около 11:00. Водитель Mercedes уснул за рулем, выехал на "встречку", где "зацепил" еще три автомобиля — Hino, Fiat и ВАЗ-2110.

В результате столкновения смертельные травмы получил водитель отечественной "десятки". Еще четверых участков автокатастрофы доставили в больницу.

 

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