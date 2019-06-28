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Общество

С 1 июля на ул. Шоссейной временно ограничат движение транспорта

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с выполнением очередного этапа работ на инженерных сетях в рамках строительства мостового перехода "Фрунзенский" по ул. Шоссейная на участке от ул. Народная до ул. Казачья будет временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Самары. Ограничения будут действовать с 00:00 1 июля до 24:00 1 августа.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В связи с выполнением работ до 4 июля отменено движение троллейбуса № 6. С 4 июля до 24:00 1 августа троллейбус № 6 будет следовать по укороченному маршруту от остановки "Губернский рынок" до остановки "Хлебозавод".

С 00:00 1 июля до 24:00 1 августа изменится схема движения автобусов по маршрутам №№ 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199. Важно отметить, что автобусы №5д будут следовать по своему обычному маршруту. С временной схемой ограничения движения транспорта и схемами движения общественного транспорта можно подробнее ознакомиться по ссылке.

В целях обеспечения транспортной доступности Куйбышевского района на период ограничения движения будет усилена работа льготных автобусных маршрутов №№ 5д, 26 и 66, следующих из Куйбышевского района. При необходимости, в случае увеличения пассажиропотока, на маршруты будет выводиться дополнительный транспорт. На контроль взята работа коммерческих автобусных маршрутов
№№ 48д, 80, 92, следующих из Куйбышевского района. Также отработана схема организации дорожного движения, предусматривающая объезд перекрываемого участка через ул. Казачью с выездом на ул. Народную по ул. Осетинской.

На пересечении ул. Народной с ул. Осетинской, а также ул. Казачьей с ул. Осетинской будут установлены светофоры. При выезде с ул. Осетинской на ул. Казачью предусмотрен левый поворот (для транспорта, следующего в сторону Сухой Самарки).

Администрация города просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и, по возможности, заранее планировать маршрут следования.

 

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