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Общество

В центре Самары ограничат движение из-за фестиваля духовых оркестров

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В центре Самары ограничат движение в связи с праздничным шествием Всероссийского фестиваля духовых оркестров "На сопках Маньчжурии". Об этом сообщает администрация Самары.

Фото: администрация Самары

Ограничение будет действовать с 00:00 до 21:00 30 июня на следующих участках:

— ул. Куйбышева, от ул. Пионерской до ул. Вилоновской;

— ул. Венцека, от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;

— ул. Некрасовская, от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;

— ул. Льва Толстого, от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина;

— ул. Красноармейская, от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького;

— ул. Шостаковича, от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе.

Также на этих участках улиц запретят остановку и стоянку с 18:00 29 июня до 21:00 30 июня.
Кроме того, с 00:00 до 21:00 30 июня по временной схеме пойдет общественный транспорт — автобусы № 5д, 24, 34, 37, 46, 47, 48д, 53, 61, 92, 168, 172, 205, 247, 261, 295, 297, 11, 17, 32, 36, 48к, 80, 159, 199.

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