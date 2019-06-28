На ул. Тушинской ограничено движение из-за ремонта канализации

Из-за ремонта канализационных сетей в Самаре ограничено движение на ул. Тушинской. Об этом сообщает администрация города.
Ограничение действует до 17:00 8 июля на 25 м от ул. Аэродромной по направлению к ул. Партизанской.
Из-за ремонта канализационных сетей в Самаре ограничено движение на ул. Тушинской. Об этом сообщает администрация города.
Ограничение действует до 17:00 8 июля на 25 м от ул. Аэродромной по направлению к ул. Партизанской.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.