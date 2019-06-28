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Общество

На ул. Тушинской ограничено движение из-за ремонта канализации

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за ремонта канализационных сетей в Самаре ограничено движение на ул. Тушинской. Об этом сообщает администрация города.

Фото: администрация Самары

Ограничение действует до 17:00 8 июля на 25 м от ул. Аэродромной по направлению к ул. Партизанской.

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