В Самаре в ДТП с автомобилем Cadillac пострадал водитель скутера

В пятницу, 28 июня, в Самаре на кольцевой развязке ул. Чекистов и Аэропортовского шоссе, напротив поста ДПС произошло столкновение автомобиля Cadillac и скутера, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Обстоятельства столкновения точно неизвестны.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о ДТП корреспонденту Волга Ньюс подтвердили. По данным полицейских, в аварии пострадал водитель скутера — у него подозрение на сотрясение головного мозга.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.