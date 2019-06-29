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Растениеводство АПК и пищепром

Александр Агеев основные вложения делает в людей, считая, что успех зависит именно от них

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сельском хозяйстве почти все зависит не от количества техники и качества земли, а от людей. И именно в этот ресурс Александр Агеев предпочитает вкладываться.

Фото: Екатерина Климова

Забота и порядок

Общение наше с Александром Алексеевичем началось в салоне минивэна, приятно охладившем в летнюю жару. "Я на нем вожу рабочих, — объяснил Агеев. — У меня строгая дисциплина — сам езжу и развожу их по точкам. Ну, а раз сам езжу в авто с кондиционером — стыдно как-то людей возить без него, вот и купил специально для этого машину, просторную и вместительную".

Что очень удивило — никаких переработок фермер не допускает: выехали к 8.00, закончили в 17.00, в выходные отдыхайте. Естественно, если не случилось какого-то форс-мажора. Интересное сочетание строгой дисциплины и заботы о людях, отмечаю про себя, а Агеев уже привез нас к свежеотремонтированному двухэтажному зданию в центре Приволжья. Это база — тут стоят ангары, в которых хранится собранный в прошлом году нут (ждет хорошей цены на рынке). Но главное — корпус, выкупленный у какой-то разорившейся фирмы три года назад и полностью переоборудованный под жилое помещение. Сейчас КФХ оформляет официальный перевод помещения из нежилого фонда в жилой — и дом будет готов к заселению.

Со скрытой гордостью, проявившейся искоркой в глазах и улыбкой, показывает нам Агеев чистовую отделку комнат — 6 квартир с самой разной планировкой ("гостинки", смежные комнаты, с раздельными выходами и пр.), с большой общей верандой. А еще тут же, во дворе — своя котельная и гараж.

Все это прекрасное даже по городским меркам жилье ждет своих хозяев — его Агеев хочет раздать новым работникам, тем, кто еще не обзавелся собственным очагом. И условия в разы выгоднее, чем ипотека: проработал в хозяйстве 10 лет, доказал свою полезность — получи квартиру в собственность.

Опыт научил

Спрашивать про "сухой закон" в хозяйстве как-то и не пришлось — Агеев сам рассказал, что "не злоупотребляет" и людей, страдающих этим пороком, на работе старается не держать. Есть, конечно, но в целом жизненный опыт научил — случайным и безалаберным людям делать в сельском хозяйстве нечего. Вот приобрел Агеев миллионов за 5-7 новый комбайн — и что, сажать на него человека, который может сразу столько денег угробить своим безответственным отношением? Вот она, оборотная сторона заботы о людях — кому много дано, с того много и спросится.

Пора, пожалуй, дать и немного сухой статистики. Хозяйство создали в 1993 году 6 человек (трое из них еще живы), Агеев в нем работает с 1996 года.

В обработке сейчас 1500 га, на которых сеют пшеницу (в нынешнем году — 350 га), ячмень (450 га), подсолнечник (430 га). "Мог бы и 2000!" — мечтает Александр Алексеевич, но со свободной землей в Приволжском районе нынче туго. Раньше сеяли нут, только в этом году не посеяли, а еще очень хочется попробовать сою — но это влаголюбивая культура, и хорошего урожая без орошения в нашем климатическом поясе не добиться. Потому и планирует Александр Агеев заняться орошением в самом ближайшем будущем.

Обработка почвы классическая, семена приобретают в Безенчуке, в НИИ Тулайкова, удобрения — в "Щелково Агрохим". Принцип Агеева — никаких кредитов, что не может позволить себе на собственные средства или получить льготы и субсидии, того в хозяйстве и не нужно. ГСМ предпочитает закупать зимой, заранее, чтобы не попадать по весне в цейтнот.

Ну и, конечно же, не мог руководитель с такой "необычной", а на самом же деле, несомненно, очень правильной заботой о людях не отметить лучших своих работников — механизаторов, которые в КФХ у Агеева умеют все, Александра Щаулина, Максима Бордашова, Андрея Нуриева и Сергея Баландина.

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