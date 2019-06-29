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Музыка Культура

При плохой погоде фестиваль духовых оркестров пройдет на летней эстраде Струковского сада

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июня, в Самаре пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии". В программе фестиваля возможны изменения в связи с погодными условиями.

Фестиваль посвящен первому исполнению знаменитого русского вальса "На сопках Маньчжурии", который был исполнен в Самаре духовым оркестром 214-го Мокшанского полка под управлением автора, военного капельмейстера Ильи Шатрова.

Если погода позволит, то фестиваль начнется с 15:30 парадом оркестров по ул. Куйбышева. Коллективы музыкантов, группы барабанщиц и мажореток под звуки праздничных маршей пройдут от площади Революции до Струковского сада.

По ходу движения парада участники фестиваля будут останавливаться и показывать дефиле и плац-концерты. Фестивальные программы состоятся с 17:00 сразу на трех площадках — в Струковском саду, на Некрасовском и Маяковском спусках самарской набережной. В 19:30 все участники фестиваля соберутся в историческом Струковском саду, чтобы вместе исполнить любимый вальс — "На сопках Маньчжурии".

В фестивале принимают участие ведущие духовые оркестры России — из Нижнего Новгорода, Саратова,  Самарской области, Оренбурга, других городов, а также коллективы барабанщиц и мажорет-спорта, в числе которых один из лучших коллективов Европы группа барабанщиц и мажореток "Держава" из Уфы.

Напомним, согласно исследованиям искусствоведов и историков, первое исполнение вальса военным оркестром 214-го Мокшанского полка, расквартированного в Самаре, состоялось в Струковском саду весной 1907 года.

Новый вальс вызвал горячий прием горожан и сделал Илью Шатрова очень популярным. В тот же год в магазине Оскара Кнауба началась продажа первого тиража нот вальса, который был раскуплен мгновенно.

Фирма "Зонофон" выпустила граммофонную пластинку вальса в исполнении духового оркестра. К концу 1910 года было продано более 15 тысяч пластинок, что для начала ХХ века было гигантской цифрой. Сегодня вальс "На сопках Маньчжурии" — один из музыкальных символов России.

Фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии" проходит в рамках общественного проекта "Культурное сердце России".

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