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Общество

Район "Кошелев" подходит для тех, кто хочет открыть бизнес

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За время проживания в "Кошелеве" Николай Марченко сменил несколько мест работы, пока он, наконец, не принял решение открыть свое дело — магазин дверей "Porta":

"Изучив спрос и конкуренцию, я решился. Со временем понял, что в этом районе живут люди среднего достатка. Им не нужны слишком дешевые и дорогие товары. Наш магазин отличается особой клиентоориентированностью".

В новом выпуске "Жизнь в стиле К" вы узнаете, почему Николай выбрал "Кошелев" местом жительства и как решился открыть собственный бизнес.

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