Район "Кошелев" подходит для тех, кто хочет открыть бизнес

За время проживания в "Кошелеве" Николай Марченко сменил несколько мест работы, пока он, наконец, не принял решение открыть свое дело — магазин дверей "Porta":

"Изучив спрос и конкуренцию, я решился. Со временем понял, что в этом районе живут люди среднего достатка. Им не нужны слишком дешевые и дорогие товары. Наш магазин отличается особой клиентоориентированностью".

В новом выпуске "Жизнь в стиле К" вы узнаете, почему Николай выбрал "Кошелев" местом жительства и как решился открыть собственный бизнес.