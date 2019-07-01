16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре уничтожили 200 кг польских яблок В парке Гагарина планируют закрыть трассу для картинга На Рощинском полигоне прошел военно-технический форум "Армия-2019" В регионе прошел Х всероссийский сельский сабантуй В Камышле установили памятник известному татарскому поэту Энверу Давыдову

Общество

В Самаре уничтожили 200 кг польских яблок

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати

На овощной базе, расположенной на ул. Дальневосточной в Самаре, изъято 210 кг яблок, ввезенных из Польши, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Происхождение фруктов, завезенных в регион и находящихся на реализации, было установлено на основании маркировки на ящиках. На данную подкарантинную продукцию необходимые товаросопроводительные документы, в том числе фитосанитарные, отсутствовали.

Ящики с польскими яблоками были вывезены на утилизацию на ООО "Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки "Дубово-Уметский", где были уничтожены термическим способом.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4