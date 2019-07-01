В Самаре уничтожили 200 кг польских яблок

На овощной базе, расположенной на ул. Дальневосточной в Самаре, изъято 210 кг яблок, ввезенных из Польши, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Происхождение фруктов, завезенных в регион и находящихся на реализации, было установлено на основании маркировки на ящиках. На данную подкарантинную продукцию необходимые товаросопроводительные документы, в том числе фитосанитарные, отсутствовали.

Ящики с польскими яблоками были вывезены на утилизацию на ООО "Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки "Дубово-Уметский", где были уничтожены термическим способом.