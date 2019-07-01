В Самаре ограничат движение транспорта по Волжскому проспекту

В понедельник, 1 июля, с 16:00 до 22:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского, сообщает пресс-служба мэрии города. Также на вышеуказанном участке Волжского проспекта с 10:00 до 22:00 запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением конкурса профессионального мастерства.

Также с 16:00 до 22:00 1 июля работа автобусных маршрутов №№ 11, 61, 247, 261 будет организована по временной схеме. Подробнее с временными схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке. Администрация Самары обращает внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования.