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ДТП Происшествия

На пр. Кирова в Самаре под колесами иномарки пострадала девушка

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июня, около 17:00, на пешеходном переходе напротив дома № 96 по пр. Кирова под колеса Subaru Forester попала 18-летняя девушка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем иномарки находился 32-летний мужчина, ехавший в направлении ул. Вольской.

Пострадавшую доставили в больницу с подозрением на травму колена.

По предварительной версии полицейских, она переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

По факту случившегося ведется проверка.

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