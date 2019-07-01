На пр. Кирова в Самаре под колесами иномарки пострадала девушка

В воскресенье, 30 июня, около 17:00, на пешеходном переходе напротив дома № 96 по пр. Кирова под колеса Subaru Forester попала 18-летняя девушка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем иномарки находился 32-летний мужчина, ехавший в направлении ул. Вольской. Пострадавшую доставили в больницу с подозрением на травму колена. По предварительной версии полицейских, она переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. По факту случившегося ведется проверка.