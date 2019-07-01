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ДТП Происшествия

Автомобилистка пострадала при столкновении Subaru и Nissan в Самаре

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июня, в 21:10, в Самаре произошло ДТП с участием 43-летнего водителя Subaru Forester, ехавшего по пр. Кирова в направлении ул. Ново-Садовой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, поворачивая налево на перекрестке с ул. Молодежной, он не уступил дорогу встречному Nissan Teana под управлением 31-летней женщины и столкнулся с ним.

В результате аварии автомобилистку доставили в больницу

Обстоятельства ДТП устанавливают. По факту случившегося ведется проверка.

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