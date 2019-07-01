Зампрокурора области проведет прием дольщиков

Заместитель прокурора области Игорь Харитонов 3 июля проведет прием граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Железнодорожного района Самары.

Будут рассматриваться обращения по домам на ул. Революционной (район кинотеатра "Старт", застройщик ООО "Прогресс-Н"), ул. Тухачевского, 18 (ООО "Промбезопасность") и ул. Владимирской, 33 (ООО "ПОСКО"), ул. Вилоновской/Никитинской/Буянова (ООО "Профит").

Прием пройдет с 10:45 до 12:00 в рамках заседания межведомственной рабочей группы по регулированию вопросов соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Записаться на прием можно по телефону (846) 339-74-58.