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Общество

В Самаре пройдет башкирский праздник "Йыйын"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 июля, в 11:00 в Струковском саду пройдет областной башкирский национальный праздник "Йыйын-2019", посвященный 100-летию образованию Республики Башкортостан.

Праздник "Йыйын" — одно из значимых событий в культуре башкирского народа, знаменующее собой окончание весенних полевых работ и начало лета. Издревле труд хлебороба у башкир почитали превыше всех остальных. С самых ранних лет родители воспитывали у детей почтение к крестьянскому труду и понимание его значимости.

Своим весельем, гостеприимством, азартом спортивных состязаний и жарких схваток батыров "Йыйын" объединял и завоевывал сердца людей разных поколений. И сегодня он остается любимым праздником для башкир и других народов, проживающих в России, которые бережно относятся к историческим корням и традициям.

Организаторами мероприятия выступили Самарская областная общественная организация поддержки национальной культуры "Курултай (конгресс) башкир", общественная организация "Курултай (конгресс) башкир" Самары, ГКУ СО "Дом дружбы народов" при поддержке министерства культуры Самарской области, министерства культуры Республики Башкортостан и администрации Самары.

В программе мероприятия: спортивные состязания, народные игры, выставка блюд башкирской кухни, демонстрация юрт, выступления самодеятельных коллективов Самарской области и артистов филармонии Республики Башкортостан.

В мероприятии планируется участие делегации из г. Октябрьский Республики Башкортостан. Ожидаемое количество участников и зрителей — более 4 тыс. человек.

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