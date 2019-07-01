Каждый вторник в Историческом парке объявлен "Счастливым днем"

В Историческом парке Самары все вторники до конца лета объявлены "Счастливыми" — это значит, что вход на экспозиции будет бесплатным, это касается и летней программы для детей и взрослых.

Завтра, 2 июля, гостей ожидают экспресс-экскурсии:

11:00 "Путешествие из варяг в греки"

16:00 "Лайфхак: как избавиться от претензий на Ваш престол?"

Творческие мастерские:

15:00 "Создай герб своей семьи", "Древнерусские Раскраски", "Оригами".

Мультпоказ:

15:30 — анимационные картины из архива Всероссийского фестиваля "Соль земли".

Квест:

17:00 "Исторический экспресс" в экспозиции XX–XXI вв.

4 июля, в четверг, мультимедийный парк продлевает время посещения экспозиций и приглашает гостей с 17:00 до 22:00 присоединиться к празднику "История в летнюю ночь". Вход свободный.

17:00 — экскурсия "Жизнь женщины в дореволюционной России".

18:00 — квест "Исторический экспресс" для детей и взрослых.

19:00 — концерт "Живая музыка".

20:00 — экскурсия по истории моды "В воздух чепчики бросали".

21:00 — исторический квиз "Вспомнить все!" с призами от партнеров.

В купольном зале в экспозиции "Рюриковичи", "Романовы" пройдут кинопоказы.