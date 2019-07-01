16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Между Тольятти и Димитровградом отремонтируют автодорогу Каждый вторник в Историческом парке объявлен "Счастливым днем" В Самаре пройдет башкирский праздник "Йыйын" Управленческий на сутки останется без холодной воды Зампрокурора области проведет прием дольщиков

Общество

Каждый вторник в Историческом парке объявлен "Счастливым днем"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати

В Историческом парке Самары все вторники до конца лета объявлены "Счастливыми" — это значит, что вход на экспозиции будет бесплатным, это касается и летней программы для детей и взрослых.

Завтра, 2 июля,  гостей ожидают экспресс-экскурсии:
11:00 "Путешествие из варяг в греки"
16:00 "Лайфхак: как избавиться от претензий на Ваш престол?"

Творческие мастерские:
15:00 "Создай герб своей семьи", "Древнерусские Раскраски", "Оригами".

Мультпоказ:
15:30 — анимационные картины из архива Всероссийского фестиваля "Соль земли".

Квест:
17:00 "Исторический экспресс" в экспозиции XX–XXI вв.

4 июля, в четверг, мультимедийный парк продлевает время посещения экспозиций и приглашает гостей с 17:00 до 22:00 присоединиться к празднику "История в летнюю ночь". Вход свободный.

17:00 — экскурсия "Жизнь женщины в дореволюционной России".
18:00 — квест "Исторический экспресс" для детей и взрослых.
19:00 — концерт "Живая музыка".
20:00 — экскурсия по истории моды "В воздух чепчики бросали".
21:00 — исторический квиз "Вспомнить все!" с призами от партнеров.

В купольном зале в экспозиции "Рюриковичи", "Романовы" пройдут кинопоказы.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4