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ДТП Происшествия

В Кошкинском районе в ДТП погиб сотрудник уголовного розыска

КОШКИ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июня, в 23:30 в Кошкинском районе произошло ДТП с участием 41-летнего водителя Lada Kalina, который ехал по дороге Кошки - Долиновка - Залесье. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 6 км дороги автомобилист съехал в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

Водитель погиб.

По факту ДТП ведется проверка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что погибшим является сотрудник полиции.

По данным источника Волга Ньюс, погиб капитан полиции Андрей Титяпкин, работавший оперуполномоченным отдела уголовного розыска МО МВД России "Кинельский".

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