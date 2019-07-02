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Музеи и выставки Культура

На старой набережной открывается фотовыставка "Волга от истока до устья"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 июля, в 18:00 на первой очереди Самарской набережной (Красноармейский спуск) состоится торжественное открытие выставки "Волга — от истока до устья с высоты птичьего полета".

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

Выставка подготовлена самарскими пилотами-фотохудожниками Андреем Востровым и Валерием Безрученко, посвящена 10-летию ТРК "Губерния" и организована при поддержке правительства Самарской области.

Авторы 204 снимков работали над проектом на протяжении трех лет. Пилоты преодолели по воздуху расстояние в 60 тыс. км (а это полторы длины экватора Земли). Волжские пейзажи и красота русской природы представлены на фотоработах художников в новом ракурсе.

В программе вечера — творческая встреча с авторами снимков Андрем Востровым и Валерием Безрученко, а также концерт самарской группы Bambozza. Вход на открытие выставки свободный.

Ранее экспозиция была представлена на площади Славы, а теперь переехала в живописное место на берег Волги.

Работа выставки на старой набережной продлится до 28 июля.

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