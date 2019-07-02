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Хоккей Спорт

Семен Варламов перешел в "Нью-Йорк Айлендерс".

НЬЮ-ЙОРК. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанник самарской школы хоккея Семен Варламов заключил четырехлетний контракт с клубом "Нью-Йорк Айлендерс". По информации sovsport.ru, в год он будет зарабатывать $5 млн.

Последние восемь лет голкипер провел в "Колорадо". Однако в минувшем сезоне он проиграл конкуренцию немцу Филиппу Грубауэру. Контракт 31-летнего российского голкипера с "Колорадо" завершился 1 июля.

В "Айлендерс" же не смогли  договориться с Робином Ленером, который защищал ворота в минувшем сезоне.

В минувшем сезоне Семен Варламов сыграл в 49 встречах за "Колорадо", отразив 90,9% бросков и записав на свой счет два "сухих" матча.

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