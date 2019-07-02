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Общество

Самарцы забили тревогу из-за спиленных в Загородном парке дубов

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары в соцсетях обсуждают спил нескольких деревьев в Загородном парке. В частности, неравнодушных горожан интересует, с какой целью были уничтожены несколько дубов и кто ответствен за проведение данных работ.

"Кто-нибудь знает про спиленные вековые дубы в Загородном парке за "Веселыми горками" и "Тарзанией"? Там свежие спилы как минимум 6-8 дубов. Кто-то подготавливает себе поляну? Это с разрешения?" - задаются вопросами самрцы.

На сообщение отреагировал областной минсельхоз. В ведомстве пояснили, что в июне 2018 г. в Загородном парке ураганом было повалено порядка 120 деревьев вокруг аттракционов "Горки" и "Тарзания". "Поваленные деревья были раскряжеваны и вывезены с территории Парка. Спил любого дерева в парке состоит на контроле у руководства минлесхоза", - заверили в министерстве.

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