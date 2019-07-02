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В Самарской области объявлен режим ЧС из-за саранчи

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Волжского и Красноармейского районов, Чапаевска и Новокуйбышевска объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой поражения растений особо опасными вредителями - саранчой.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернут штаб по ликвидации ЧС. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона готовит план по снижению возможных последствий.

Для предупреждения развития и распространения особо опасных вредителей проведена химическая обработка пораженных зон на площади 3,3 тыс. га. В бюджете Самарской области предусмотрены средства на возмещение затрат, понесенных при проведении данных мероприятий.

В целях предупреждения ЧС в городских округах и прилегающих территориях в настоящее время ведется авиахимобработка территории испытательный полигона вблизи Чапаевска.

По данным минсельхоза, ситуация находится под контролем. Ведется ежедневный мониторинг. Режим ЧС — это превентивная мера, необходимая для оперативного решения вопросов, в том числе, связанных с выделением средств на уничтожение особо опасных вредителей.

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