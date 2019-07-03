У "СамРЭКа" пытаются отсудить нефтегорскую котельную

В Нефтегорске развернулась борьба за центральную котельную, ранее принадлежавшую обанкроченному ОАО "Нефтегорская теплоэнергетическая компания" ("НТЭК").

Котельная, снабжающая город теплом и горячей водой, в январе 2019 г. была продана с торгов в рамках конкурсного производства. Имущество котельной за 22 млн руб. перешло в соответствии с публичным предложением ООО "СамРЭК-Эксплуатация", принадлежащему областному правительству.

Второй претендент — ООО "Компания "ВолгоТрансЭнерго" ("ВТЭ") — не был допущен к торгам. Конкурсная комиссия указала на тот факт, что заявка компании не содержала предусмотренные торгами обязательства предоставлять гражданам и организациям услуги по регулируемым государством тарифам.

"ВТЭ" попыталось оспорить недопуск, заявив в УФАС по Нижегородской области на организатора торгов — ООО "КПА Групп" (компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде). Не добившись успеха в антимонопольном ведомстве, "ВТЭ" в апреле подало иск в нижегородский арбитраж, оспаривая теперь уже решение УФАС. 18 июня состоялось первое заседание.

Параллельно, также в апреле, "ВолгоТрансЭнерго" в рамках дела о банкротстве "Нефтегорской теплоэнергетической компании" обратилось в самарский арбитраж с требованием признать недействительным договор купли-продажи котельной.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Компания "ВолгоТрансЭнерго" действует с 2007 г. и зарегистрирована на проезде Мальцева, 7. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Учредитель — Дмитрий Герасимов, директор — Александр Шишкин. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., выручка в 2017 г. — 193,5 млн руб., чистая прибыль — 7,4 млн рублей.

Герасимов возглавляет ООО "ССК", специализирующееся на ремонте электрооборудования, и находящееся также на Мальцева, 7. Учредителем компании выступает Григорий Барабин. До 2015 г. компанией владел Владимир Бурдинский.

Бурдинского называют представителем нефтегорского бизнесмена Алексея Звягинцева, которому ранее принадлежала 50%-ая доля в "НТЭК".

При этом интересы "ВТЭ" в судах представляет Татьяна Мордясова, выступающая партнером Бурдинского в ряде компаний.

По данным источников портала, за судебными процессами может стоять попытка Звягинцева и близких ему лиц вернуть контроль за центральной котельной Нефтегорска.

В "ВТЭ" на просьбу корреспондента Волга Ньюс связать с директором компании заявили, что он комментариев СМИ не дает и бросили трубку.

Исполнительный директор ООО "СамРЭК-Эксплуатация" Игорь Пужай-Рыбка в беседе с корреспондентом Волга Ньюс заявил о риске срыва отопительного сезона.

"Принятые ранее судом на основании заявления ВТЭ обеспечительные меры на имущество нефтегорской котельной, снабжающей теплом 156 домов, не позволяют специалистам ООО "СамРЭК-Эксплуатация" провести полноценные работы по подготовке инфраструктуры к отопительному сезону. Обеспечительные меры несут высокий риск наступления неблагоприятных последствий и вероятность утраты социально-значимого для Самарской области имущества, а также угрозу срыва отопительного сезона в Нефтегорске", — отметил он.

По словам Игоря Пужай-Рыбки, попытка "ВТЭ" оспорить итоги торгов "неприятно удивляет" руководство "СамРЭК-Эксплуатации".

По его сведениям, "ВТЭ" не имеет необходимого для эксплуатации котельной статуса единой теплоснабжающей организации. Кроме того, организация не предоставила гарантий сохранения профиля использования имущественного комплекса в качестве здания котельной в течение 10 лет.