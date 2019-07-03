16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АКОМ подал заявку на участие в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" С бывших топ-менеджеров Волгабурмаша хотят взыскать более 7 млрд рублей "АКОМ" провел для молодежи "Неделю без турникетов" Кредитор заявил о вывозе с СПЗ подшипников под видом мусора Президентом компании "Электрощит Самара" назначен Владимир Шатунин

Приборостроение Машиностроение

"АКОМ" начал производство стартерных АКБ по технологии ULTIMATUM AGM

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати

Лидер отечественной аккумуляторной промышленности — завод "АКОМ" первым в России начал производство полного цикла стартерных АКБ с технологией AGM — ULTIMATUM AGM.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов, в которой используется пропитанное жидким электролитом стекловолокно. Продукт имеет ряд преимуществ перед стандартными аккумуляторами: повышенный жизненный ресурс, усиленная устойчивость к циклическим нагрузкам (выдерживают до 500 циклов "заряд-разряд"), коррозийным процессам, стойкость к вибрации, высоким и низким температурам, низкий уровень саморазряда.

Выпуск инновационной продукции стал возможным благодаря непрерывному совершенствованию технологии и модернизации производства. С помощью собственного научно-технического центра компания может разрабатывать продукцию с лучшими эксплуатационными и потребительскими характеристиками. С этой целью в 2017 году были проведены работы по техническому перевооружению завода и его оснащению уникальным передовым оборудованием мирового уровня. Активно участвуя в решении задачи импортозамещения, поставленной Правительством РФ перед отечественной промышленностью, "АКОМ" освоил технологию изготовления аккумуляторов AGM, отличающихся уникальными техническими характеристиками по сравнению со стандартной продукцией. До сих пор в России отсутствовал полный цикл подобного производства, но "АКОМ" готов изменить положение дел в пользу российского производителя, заместив до 10% импортируемой продукции.

Высокое качество при доступной цене позволяет продукции "АКОМ" успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Новая серия модернизированных аккумуляторов, изготовленных по передовой технологии, уже вызвала живой интерес среди потребителей. ULTIMATUM AGM доступен для заказа у официальных дилеров "АКОМ". На продукт предоставляется беспрецедентная для рынка AGM гарантия — 3 года.

Аккумуляторы с технологией AGM выпускаются в трех емкостях: 60Ач с токами 680А; 70Ач с токами 760А и 95Ач с токами 850А. Батареи с технологией AGM полностью соответствуют международным стандартам качества и подходят для использования в автомобилях, оснащенных системами "Старт-Стоп" и рекуперативного торможения. Подходят для автомобилей с применением технологии AGM.

Гид потребителя

Фото на сайте

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4