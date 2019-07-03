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Выставка "Волга от истока до устья" переехала на набережную

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 июля, на первой очереди Самарской набережной (Красноармейский спуск) состоялось торжественное открытие выставки "Волга — от истока до устья с высоты птичьего полета". Ранее экспозиция располагалась на площади Славы.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Уникальность выставки в том, что знакомые и любимые волжские пейзажи зрители могут увидеть с необычного ракурса — с высоты 300-400 м над землей. В объектив фотокамер попали труднодоступные места со сложным рельефом, зимние пейзажи.

Авторами фоторабот являются самарские пилоты-фотохудожники Андреей Востров и Валерий Безрученко. В экспозиции представлено более 200 снимков, над которыми пилоты работали в течение трех лет. Самарские парапланеристы преодолели по воздуху расстояние в 60 тыс. км (полторы длины экватора Земли). Воздушные фотосъемки велись в 15 регионах России, где протекает река Волга.

Организаторами выставки выступили телеканал "Губерния" и правительство Самарской области.

"Когда мы поняли, что у нас собралась такая богатая коллекция красивейших видов нашей любимой, могучей реки и природы Поволжья, которая нас окружает, нам захотелось этим поделиться со всеми. Мы очень благодарны за ту поддержку, которую нам оказали, за то, что сейчас наши работы доступны всем зрителям", — отметил фотохудожник Андрей Востров.

Многочисленными гостями праздника на Красноармейском спуске стали жители города. "Удивительная выставка, о которой сразу хочется рассказать друзьям и знакомым! Авторам удалось поймать так много красивого, даже зимние пейзажи природы Самарской Луки", — не скрывали эмоций участники праздника.

Хорошее настроение всем собравшимся дарила самарская рок-группа "Bamboozza", ставшая хедлайнером концерта на набережной.

Напомним, что выставка организована в рамках празднования 10-летнего юбилея телекомпании. Открытие фотовыставки вошло в список проекта "10 добрых дел от ТРК "Губерния", который компания реализует в честь своего первого юбилея.

Еще одной акцией ТРК "Губерния", которая, как надеются организаторы, не оставит самарцев равнодушными, станет творческий фотоконкурс "В объективе — губерния", участие в котором может принять любой житель 63-го региона. Одна из его номинаций — это фотография с выставки на набережной Волги с понравившимся пейзажем из коллекции представленных работ. Подробные условия конкурса можно найти на сайте телерадиокомпании.

Экспозиция будет располагаться на Красноармейском спуске до 28 июля. Затем ее смогут увидеть жители Тольятти.

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