В Кинельском районе закроют дороги из-за соревнований по велоспорту

В связи с проведением спортивных мероприятий Всероссийского уровня по велоспорту-шоссе на территории Кинельского района 5, 7, 11 и 12 июля с 10:00 до 16:00 будет временно прекращено движение на двух автодорогах регионального значения.

Речь идет об участках "Усть-Кинельский - Новый Сарбай", "Бузаевка-Чубовка и "Бузаевка-Чубовка - Урал-Муханово", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные в данный период.





