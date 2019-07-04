В Курумоче пассажиры рейса "Самара-Анталья" боле пяти часов ждали вылета

В среду, 3 июля, из аэропорта Курумоч вовремя не вылетел самолет рейса "Самара-Анталья" авиакомпании "Северный ветер", который по расписанию должен был отправиться в путь в 15:40, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.
Как пояснил представитель надзорного ведомства, на данный рейс было зарегистрировано 222 пассажира, 51 из которых дети в возрасте до 12 лет и двум из них еще не исполнилось по два года.
По словам Владислава Ярополова, воздушное судно отправилось в путь только в 21:23, то есть время задержки вылета составило более пяти часов.
Ситуация с пассажирами задержанного рейса находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. Требования федеральных авиационных правил были соблюдены. Жалоб от пассажиров не поступало.
Причиной задержки вылета рейса в надзорном ведомстве называют позднее прибытие воздушного судна.
По факту случившегося Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка.