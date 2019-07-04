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Общество

Бывший главный пристав не смог отсудить участок под своим гаражом

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александр Гозданкер, с 1999 по 2013 г. возглавлявший судебных приставов региона, не смог получить в собственность земельный участок в 29 кв. м под своим гаражом.

С соответствующим иском к мэрии Самары Гозданкер обратился в суд Промышленного района.

Свои требования он обосновал тем, что владеет гаражом в ГСК-718 на ул. Земеца, 3 А и участком под ним. Право собственности на гараж площадью 25 кв. м. он узаконил через суд того же района в 2013 г., а оформлением земли решил заняться только в этом году.

Однако в марте суд отказал истцу на том основании, что участок под ГСК передавался в бессрочное пользование Куйбышевскому производственно-эксплуатационному тресту, а не отдельным физлицам.

Гозданкер попытался оспорить это решение в апелляции, но 3 июля областной суд оставил его в силе.

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