Два пейзажа самарских школьников осенью будут выставлены в Третьяковке

По итогам пятого сезона творческо-благотворительного проекта "Поколение М" от МТС две работы самарских школьников были выбраны экспертами Третьяковской галереи в номинации "Третьяковская галерея - online".

Картины войдут в специальную экспозицию, открывающуюся осенью этого года. Авторы лучших работ - Сергей Калягин и София Малышева.

Творческим заданием номинации "Третьяковская галерея - online" было создание работы в стиле Василия Поленова - мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной живописи. Двадцать картин, отобранных экспертами, будут выставлены в галерее одновременно с экспозицией самого Поленова, а их авторы поедут на открытие выставки в Москву и своими глазами смогут увидеть свои пейзажи рядом с шедеврами одного из величайших русских живописцев.

Самара будет представлена в Третьяковской галерее сразу двумя работами. Одну из них - изображение здания особняка Клодта, являющегося визитной карточкой старого центра города, - создала 12-летняя София Малышева. Девочка более шести лет занимается рисованием и танцами в детской студии творчества "Фантазия" и отлично учится в школе.

Автор второй картины, 17-летний Сергей Калягин, загрузил на сайт "Поколения М" более 30 работ, среди которых - портреты, пейзажи, натюрморты и черно-белая графика. Победу юноше принесла яркая зарисовка, отражающая богатство летних красок природы Самарской области.

Проект "Поколение М" реализуется компанией МТС уже несколько лет и включает в себя более десяти творческих направлений - от вокала и танцев до видеоблогинга и школы диджеев. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет со всех уголков России ежегодно загружают тысячи работ на сайт pokolenie.mts.ru, проходят бесплатное онлайн-обучение у известных деятелей культуры и искусств, а авторы лучших работ в разных номинациях отправляются на стажировки в Москву и Санкт-Петербург и получают возможность выйти на большую сцену вместе со своими кумирами.

Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях МТС конвертирует в реальные деньги по курсу "1 действие = 1 рубль" и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении.