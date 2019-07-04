Две автомобилистки пострадали в ДТП в Новокуйбышевске

В среду, 3 июля, в Новокуйбышевске участницей ДТП стала 30-летняя женщина, ехавшая на Nissan Qashqai по Восточной обводной дороге в направлении пр. Победы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, разворачиваясь, она не уступила дорогу Datsun под управлением 48-летней женщины, и столкнулась с ним. В результате аварии обе автомобилистки получили травмы, им оказывали медицинскую помощь. По факту ДТП ведется проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.



