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ДТП Происшествия

Две автомобилистки пострадали в ДТП в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 июля, в Новокуйбышевске участницей ДТП стала 30-летняя женщина, ехавшая на Nissan Qashqai по Восточной обводной дороге в направлении пр. Победы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, разворачиваясь, она не уступила дорогу Datsun под управлением 48-летней женщины, и столкнулась с ним.

В результате аварии обе автомобилистки получили травмы, им оказывали медицинскую помощь.

По факту ДТП ведется проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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