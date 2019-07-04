Исторический парк "Россия — Моя история" устроит фестиваль в День семьи, любви и верности

Во вторник, 9 июля, в Историческом парке "Россия — Моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ "Гудок", 3 этаж) в честь Дня семьи, любви и верности состоится фестиваль.

11:00 — экскурсия "Жизнь женщины дореволюционной России". 14:00 — открытие выставки "Назад в прошлое или 1900" тольяттинского фотохудожника Александра Прохоренко. Современные герои предстанут в образах исторических персонажей рубежа XX–XXI веков. 14:30 — концерт национальных коллективов Дома дружбы народов Самарской области. 15:00 — технические и творческие мастер-классы: робототехника, народные ремесла, занимательная минералогия, "Веселая затея с мыльными пузырями". 16:00 — тематическая экскурсия об истории костюма "Мелькают ветреные моды". 16:30 — "Мама выше солнца" — кинопоказ из архива Всероссийского фестиваля "Соль земли". 17:00 — мужская история — экспресс-экскурсия "Едем, едем в соседнее село — учиться строить флот". Вход в экспозиции свободный. Все вторники до конца лета в Историческом парке объявлены счастливыми.