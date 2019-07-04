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Общество

Исторический парк "Россия — Моя история" устроит фестиваль в День семьи, любви и верности

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 июля, в Историческом парке "Россия — Моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ "Гудок", 3 этаж) в честь Дня семьи, любви и верности состоится фестиваль.

11:00 — экскурсия "Жизнь женщины дореволюционной России".

14:00 — открытие выставки "Назад в прошлое или 1900" тольяттинского фотохудожника Александра Прохоренко. Современные герои предстанут в образах исторических персонажей рубежа XX–XXI веков.

14:30 — концерт национальных коллективов Дома дружбы народов Самарской области.

15:00 — технические и творческие мастер-классы: робототехника, народные ремесла, занимательная минералогия, "Веселая затея с мыльными пузырями".

16:00 — тематическая экскурсия об истории костюма "Мелькают ветреные моды".

16:30 — "Мама выше солнца" — кинопоказ из архива Всероссийского фестиваля "Соль земли".

17:00 — мужская история — экспресс-экскурсия "Едем, едем в соседнее село — учиться строить флот".

Вход в экспозиции свободный. Все вторники до конца лета в Историческом парке объявлены счастливыми.

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