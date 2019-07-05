Часть дублера пр. Ленина закроют из-за проведения патриотического мероприятия

В пятницу, 5 июля, с 09:00 до 21:00 в связи с проведением на территории Самары мероприятия патриотической направленности будет ограничено движение транспорта по проезжей части дублера пр. Ленина на участке от ул. Челюскинцев до пр. Ленина, сообщает мэрия города.

Данная меры не распространяется: на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны; машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара; общественный транспорт. Также на вышеуказанном участке с 06:00 до 21:00 5 июля будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств. Администрация Самары обращает внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршрут следования.