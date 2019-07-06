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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске "Нива" сбила ребенка на самокате

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 июля, в Новокуйбышевске "Нива" сбила восьмилетнего мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации правоохранителей, в 15:40 62-летний мужчина ехал по ул. Коммунистической со стороны ул. Чапаева в направлении ул. 50 лет НПЗ. Напротив дома № 37 по ул. Коммунистической он сбил мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода из-за припаркованной машины.

В результате происшедшего ребенка доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД напоминают всем водителям о необходимости быть внимательными на дорогах, особенно в период каникул. Родителям необходимо напоминать своим детям о соблюдении ПДД.

Гид потребителя

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