В Новокуйбышевске "Нива" сбила ребенка на самокате

В пятницу, 5 июля, в Новокуйбышевске "Нива" сбила восьмилетнего мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации правоохранителей, в 15:40 62-летний мужчина ехал по ул. Коммунистической со стороны ул. Чапаева в направлении ул. 50 лет НПЗ. Напротив дома № 37 по ул. Коммунистической он сбил мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода из-за припаркованной машины.

В результате происшедшего ребенка доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД напоминают всем водителям о необходимости быть внимательными на дорогах, особенно в период каникул. Родителям необходимо напоминать своим детям о соблюдении ПДД.