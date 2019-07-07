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В Кинель-Черкасском районе задержали пьяного водителя скутера

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Вольная Солянка Кинель-Черкасского района инспекторы ДПС задержали мужчину, предположительно управлявшего скутером в нетрезвом состоянии, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На ул. Молодогвардейской правоохранители заметили скутер, у которого отсутствовали государственные регистрационные знаки. Полицейские остановили нарушителя. Водителем оказался безработный ранее не судимый 25-летний местный житель.

При общении стражи порядка заметили, что от автолюбителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности и был лишен водительского удостоверения.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", сотрудниками отдела дознания в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Гид потребителя

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