В Кинель-Черкасском районе задержали пьяного водителя скутера

В с. Вольная Солянка Кинель-Черкасского района инспекторы ДПС задержали мужчину, предположительно управлявшего скутером в нетрезвом состоянии, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На ул. Молодогвардейской правоохранители заметили скутер, у которого отсутствовали государственные регистрационные знаки. Полицейские остановили нарушителя. Водителем оказался безработный ранее не судимый 25-летний местный житель.

При общении стражи порядка заметили, что от автолюбителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности и был лишен водительского удостоверения.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", сотрудниками отдела дознания в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.