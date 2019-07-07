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ДТП Происшествия

Под Сызранью столкнулись две фуры, пострадал один из водителей

СЫЗРАНЬ. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 7 июля, около 01:40 на на 18 км обводной дороги из Сызрани на Саратов произошло серьезное ДТП с участием двух грузовых автомобилей, сообщает ktv-ray.ru.

Столкнулись фуры DAF и Mercedes-Benz. Удар был такой силы, что водитель одного из грузовиков получил серьезные травмы.

"ДТП случилось в районе р. Кубра, на 18 км обводной дороги из Сызрани на Саратов. Водителя Mercedes-Benz увезли в Центральную горбольницу Сызрани. У него черепно-мозговая травма и травма грудной клетки. Состояние средней тяжести. Врачи приняли все необходимые меры, чтобы оказать помощь пострадавшему", – сообщил изданию источник в экстренных службах.

На место ДТП прибыли пожарные Сызранского района, чтобы не допустить возгорания машин.

Гид потребителя

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