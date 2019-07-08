В районе "Кошелев" сбываются мечты

Для одних "Кошелев" — это доступная инфраструктура и удобства, а для других — еще и место для воплощения желаний. Елена Черепанова переехала в этот район пару лет назад и смогла открыть здесь собственный салон красоты, о котором давно мечтала:

"Я выбрала "Кошелев", потому что здесь не так много салонов. В центре куда более жесткая конкурентная среда".

В новом видеоролике проекта "Жизнь в стиле К" Елена рассказала, как решилась открыть бизнес и какие три составляющие счастливой жизни есть у жителей "Кошелева".