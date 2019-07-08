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Общество

Вероятность дождей и гроз в регионе сохранится до середины недели

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До середины рабочей недели в Самарской области продолжат идти дожди, возможны грозы, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В понедельник, 8 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 21-26 градусов. Ночью существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов.

Во вторник, 9 июля, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 26...31 градусов. К ночи столбик термометра опустится до 14-19 градусов. В большинстве районов пройдет  кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В среду, 10 июля, синоптики обещают переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 23-28 градусов.

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