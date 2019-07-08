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Общество

Самарцу пришлось заплатить 45 тыс. руб., чтобы продать свой автомобиль

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самары заплатил 45 тыс. руб., чтобы снять запрет на регистрационные действия и продать свой автомобиль, сообщает УФССП по Самарской области.

У мужчины образовались долги по административным штрафам в пользу ЦАФАП в области ДД ГИБДД в размере 21 тыс. рублей. В отношении должника было возбуждено 24 исполнительных производства, что увеличило задолженность самарца еще на 24 тыс. рублей. Кроме того, на его автомобиль был наложен запрет на регистрационные действия.

Узнав об этом, мужчина поспешил в отдел судебных приставов. Оказалось, что он собрался продать автомобиль. Так как наложенные ограничения не давали осуществить планы по продаже, самарец полностью погасил имеющуюся задолженность и исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Все ограничения сняты.

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