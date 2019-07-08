С 9 июля троллейбус №6 пойдет по укороченному маршруту

Со вторника, 9 июля, в Самаре в связи с закрытием ул. Шоссейной троллейбус маршрута №6 будет следовать по укороченной схеме, сообщает ТТУ Самары.
Пассажиров повезут от "Губернского рынка" до остановки "Хлебозавод № 3".
Со вторника, 9 июля, в Самаре в связи с закрытием ул. Шоссейной троллейбус маршрута №6 будет следовать по укороченной схеме, сообщает ТТУ Самары.
Пассажиров повезут от "Губернского рынка" до остановки "Хлебозавод № 3".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.