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Общество

Зампрокурора области примет дольщиков Советского района

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель прокурора области Игорь Харитонов 10 июля проведет прием граждан - дольщиков проблемных объектов на территории Советского района Самары.

Он проведет заседание межведомственной рабочей группы, в рамках которого с 11:00 до 12:00 запланирован прием граждан по предварительной записи в прокуратуре Самары (ул. Красноармейская, 32).

Будут рассматриваться обращения по объектам на ул. Советской Армии/ул.Антонова Овсиенко (застройщик ООО "Прогресс — Н"), на ул. Ставропольская/ ул. Запорожская (застройщик ООО "Юниверс-Строй"), на ул. Советской Армии/ул.Антонова Овсиенко (застройщик ООО "Кольцо").

Запись на прием будет проходить по телефону 262-04-46.

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