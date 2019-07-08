Зампрокурора области примет дольщиков Советского района

Первый заместитель прокурора области Игорь Харитонов 10 июля проведет прием граждан - дольщиков проблемных объектов на территории Советского района Самары.

Он проведет заседание межведомственной рабочей группы, в рамках которого с 11:00 до 12:00 запланирован прием граждан по предварительной записи в прокуратуре Самары (ул. Красноармейская, 32).

Будут рассматриваться обращения по объектам на ул. Советской Армии/ул.Антонова Овсиенко (застройщик ООО "Прогресс — Н"), на ул. Ставропольская/ ул. Запорожская (застройщик ООО "Юниверс-Строй"), на ул. Советской Армии/ул.Антонова Овсиенко (застройщик ООО "Кольцо").

Запись на прием будет проходить по телефону 262-04-46.