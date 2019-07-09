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Общество

Самарский рыбак нашел внутри пойманного судака золотое кольцо

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В минувшую субботу, 6 июля, рыбак Дмитрий Кандашкин выловил в р. Самарке судака, внутри которого оказалось золотое кольцо, сообщает samara.kp.ru.

"Почти за сутки не было ни поклевки, ничего. А утром покидал спиннинг и после 100+ бросков единственная поклевка. Уже дома выяснил, что рыбка в буквальном смысле "золотая". Внутри лежало золотое женское кольцо, это была неожиданность огромная", — рассказал Дмитрий.

Кольцо Дмитрий и его жена Дарья нашли, уже дома, разделывая рыбу.

"Филе судака завернули в бекон с овощами и поджарили на углях. А колечко теперь пущу на переплавку. Продавать смысла нет, а так и память будет, и польза", — рассказал Дмитрий изданию.

Как пояснил "КП" ученый-ботаник, д.б.н., сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов, найти драгоценности в рыбе это не такое уж редкое явление. Чаще всего, по словам эксперта, их находят в щуках. Дело в том, что когда хищная рыба видит пролетающий рядом блестящий предмет, они думают, что это добыча и тут же реагируют. Для этого блесну и используют при рыбалке. Проглоченное когда-то давно кольцо рыбе жить не мешало. Ткани просто регенерировались вокруг него.

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