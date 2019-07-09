В Художественном музее проходит выставка "Война глазами детей Донбасса"

С 6 по 9 июля в Самарском художественном музее проходит выставка "Война глазами детей Донбасса". Выставка организована в рамках проекта "Самара — детям Донбасса", который продлится с 6 по 14 июля.

Участниками проекта являются 10 детей из школы искусств № 6 Донецка, чьи работы были отобраны и представлены в музее.

О том как родилась идея создания выставки и какие цели преследует проект, рассказала директор Художественного музея и по совместительству организатор выставки Алла Шахматова.

"Я была на симпозиуме в Ульяновске, где познакомилась с Любовью Шумилкиной, руководителем донецкой школы искусств № 6. Она рассказала мне о детях, которые там занимаются, о том какие они талантливые. Ребята являются лауреатами многих конкурсов, но у них нет возможности покинуть свой город. И тогда я решила, что можно попробовать свозить их в Ширяево, где они смогут отдохнуть и немного развеяться. Любови Шумилкиной понравилась эта идея и она предложила еще провести выставку работ "Война глазами детей Донбасса", — говорит Алла Шахматова.

По ее словам, проект организован силами многих неравнодушных самарцев. Кто-то оплатил билеты, кто-то проживание, а кто-то прислал подарки.

"Я очень тронута, что у нас в городе проживает столько добрых людей, желающих помочь", — делится эмоциями директор художественного музея.

Глядя на работы юных художников трудно остаться равнодушным.

"Моя картина называется "Война и мир". На ее создание меня вдохновили события в Донецке. На картине изображена девушка, которая бежит от войны. Она, как и все мы хочет жить в мире и спокойствии", — комментирует свой рисунок 11-летняя Ольга Кириченко.

"Я изобразила художников из нашей школы искусств. Они рисуют на асфальте разноцветными красками фразу "Мир Донецку". Также я изобразила розу, она является символом нашего города, и голубя, который олицетворяет мир", — рассказывает 12-летняя Мария Корона.

Помимо выставки, для ребят организована насыщенная и интересная программа — посещение театра, различных мастер-классов, поездки в Историко-музейный комплекс в Ширяево, в Заволжский Свято-Ильинский монастырь в Подгорах.

Совсем скоро работы ребят будут переданы Детской картинной галерее. В октябре этого года состоится еще одна выставка, которая продлится уже больше месяца, где все желающие смогут познакомиться с их творчеством.