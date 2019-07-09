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Музеи и выставки Культура

В Самаре открылся музей "Быт Страны Советов"

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 июля, в Самаре й состоялась презентация нового музея "Быт Страны Советов". Экскурсию провел директор и основатель музея, руководитель самарского поискового отряда "Запасная столица" Александр Чиков.

Фото: автора

В музее, расположившемся в здании на ул. Молодогвардейской, 66 представлены экспонаты из советского прошлого: игрушки, канцтовары, предметы быта и гардероба. Также в коллекции - оружие времен Второй мировой войны.

Примечательно, что выставка интерактивная, любой посетитель может поиграть в приставку, посмотреть ламповый телевизор, послушать пластинки на патефоне, сфотографироваться на мопеде-легенде "Верховина-3" или почувствовать себя героем любимого многими фильма "Электроник".

"Наш музей планирует расширяться. Есть много идей по его развитию, хотелось бы добавить больше интерактивности. В будущем мы планируем сделать упор именно на Куйбышев, так как город являлся большой промышленной зоной, где много чего производилось, и собрать это все было бы здорово", - комментирует Александр Чиков.

Организаторы заметили, что пополнить коллекцию может любой желающий, отдав в дар музею что-либо из своих вещей.

Расписание работы музея: вт-вс, с 11:00 до 20:00. Цена взрослого билета - 200 руб., детского - 150 руб., дети до 7 лет - бесплатно.  

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