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Общество

В Самаре откроют мемориальную доску выдающемуся самарскому тренеру Владимиру Петрову

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 июля в 15:00 по адресу ул. Ново-Садовая, 155 состоится торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся самарскому тренеру по велоспорту, воспитавшему четырех олимпийских чемпионов, 32 чемпионов мира и 479 чемпионов СССР, заслуженному тренеру СССР Владимиру Петрову, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

"Представитель русской интеллигенции, уроженец Самары Владимир Петров вписал яркую страницу в историю самарского велоспорта. Его ученики два с лишним десятилетия были лучшими в СССР и завоевывали главные международные награды в любительском велоспорте. Он воспитал не одно поколение чемпионов и создал лучшую в СССР спортивную школу. Стоит отметит, что в 1980-х была такая ситуация, когда вся сборная СССР по велоспорту на шоссе состояла только из куйбышевских велосипедистов", - говорится в релизе мэрии.

В торжественном открытии мемориальной доски в честь Владимира Петрова примут участие представители Федерации велосипедного спорта России, ветераны велоспорта, скульптор проекта Карен Саркисов.

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