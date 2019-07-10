В регионе стартовал экологический конкурс видеороликов "Мне не все равно!"

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО "ЭкоСтройРесурс" в этом году впервые примет участие в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

В рамках фестиваля запланированы конкурсы фото- и видеоработ, детский конкурс рисунков, тематические уроки в самарских школах, студенческая научная конференция.

Первым стартует конкурс видеороликов "Мне не все равно!" (прием работ осуществляется с 1 июля 2019 г. по 10 сентября 2019 г. на электронную почту media@ecostr.ru, где принимаются ссылка на видеоролик вместе с заполненной в электронном виде заявкой).

В то же время пройдет фотоконкурс "Где не ступала нога человека" (прием работ осуществляется с 1 июля по 10 сентября 2019 г). Работы должны быть представлены в виде фото или скана рисунка на официальном сайте www.ecostr.ru в разделе "Конкурс фоторабот", там же необходимо и заполнить заявку на участие.

Для учащихся 1-4 классов школ региональный оператор разработал конкурс детского рисунка "Как остановить мусорного монстра". Прием работ осуществляется со 2 по 23 сентября на сайте www.ecostr.ru в разделе "Конкурс детского рисунка", в том же разделе заполняется и заявка.

Также в начале учебного года учеников 5-7 классов ждет необычный тематический урок "Такой вредный полезный мусор", во время которого команда ООО "ЭкоСтройРесурс" расскажет ребятам о различных видах отходов и безопасных способах обращения с ними.

Интересующиеся наукой и не равнодушные к проблемам окружающей среды родного края приглашаются к участию в научной конференции. Конференция рассчитана на молодых людей от 17 до 26 лет - бакалавров (с 1 по 4 курсы), специалистов (с 1 по 5 курсы) и магистрантов вузов.

Конференция пройдет в два этапа. В рамках I этапа (заочного) участникам необходимо в срок с 1 сентября до 10 ноября 2019 г. направить по адресу zhugaleva-ek@ecostr.ru выполненную исследовательскую работу по одному из направлений, связанных с темой энергетики и обращения с отходами. II тур (очный) пройдет 28 ноября.

Подробнее о конкурсах - по ссылке https://ecostr.ru/regoperator-i-vmeste-yarche.