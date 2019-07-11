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Кино Культура

Завершился первый сезон молодежного сериала "Все по-честному"

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Над его созданием ГТРК "Самара" трудилась совместно с корпорацией "Кошелев". Главная интрига - что же будет дальше, как поведут себя герои, какие испытания им еще предстоит преодолеть? Кто из кандидатов на пост председателя школьного совета станет победителем?

Фото: ГТРК "Самара"

В новых сериях проекта зрителей ждут крутые сюжетные повороты и, конечно, масса сюрпризов. Съемки второго сезона начнутся уже совсем скоро. За развитием событий можно не только наблюдать в телевизорах и мобильных устройствах, но и самому испытать себя в сериальной роли. ГТРК "Самара" дарит уникальный шанс попасть на большой экран и стать актером. Для этого нужно принять участие в конкурсе #Летопочестному.

Снять короткий видеоролик от 30 секунд до минуты о том, как проходит ваше лето. Можно делиться историями с отдыха или рассказывать о любимых увлечениях. В общем, насколько хватит фантазии. Главное - сделать это интересно и креативно. Затем нужно разместить это видео в Инстаграме, поставить хештег #летопочестному и отметить в публикации аккаунты сериала и ГТРК "Самара" или в группе ГТРК "Самара" ВкКонтакте под закрепленной записью.

Три победителя получат уникальную возможность принять участие в съемках сериала "Все по-честному". А еще десять счастливчиков смогут заглянуть за кулисы и понаблюдать за съемочным процессом.

Подробнее о конкурсе: vk.com/gtrksamara

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