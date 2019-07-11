Семь человек пострадали в ДТП под Тольятти

В среду, 10 июля, в 15:30 в Ставропольском районе на трассе Тольятти - Ташелка произошло ДТП с участием 40-летнего водителя Ford. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, разворачиваясь на 17 км дороги, он не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и столкнулся с попутным минивэном Plymouth Voyager под управлением 43-летнего мужчины. После удара Plymouth съехал в левый кювет.

В аварии пострадали семь человек. Водителя Ford госпитализировали. Кроме него, в больницу попали трехлетний мальчик и 44-летняя женщина, находившиеся в минивэне. Еще две женщины 65 и 64 лет и 69-летний мужчина - пассажиры Plymouth, а также водитель пострадали, но госпитализация им не понадобилась.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.