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ДТП Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП под Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 июля, в 15:30 в Ставропольском районе на трассе Тольятти - Ташелка произошло ДТП с участием 40-летнего водителя Ford. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, разворачиваясь на 17 км дороги, он не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и столкнулся с попутным минивэном Plymouth Voyager под управлением 43-летнего мужчины. После удара Plymouth съехал в левый кювет.

В аварии пострадали семь человек. Водителя Ford госпитализировали. Кроме него, в больницу попали трехлетний мальчик и 44-летняя женщина, находившиеся в минивэне. Еще две женщины 65 и 64 лет и 69-летний мужчина - пассажиры Plymouth, а также водитель пострадали, но госпитализация им не понадобилась.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Гид потребителя

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